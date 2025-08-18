В штанах с ширинкой сзади?: Белый дом интересовался, в чём Зеленский заявится на встречу с Трампом
Белый дом запросил у украинских официальных лиц информацию о том, будет ли Владимир Зеленский в костюме на предстоящей встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
«Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете в понедельник», — сказано в материале издания.
Это связано с тем, что Зеленский регулярно игнорирует традиционный дипломатический этикет в одежде, что уже вызывало комментарии, в том числе саркастические, от самого президента США во время их февральской встречи. Тогда, после обмена колкостями, один из журналистов отметил недовольство американцев «неуважением к официальному стилю», а Зеленский объяснил свой выбор тем, что наденет костюм только тогда, когда закончится вооружённый конфликт.
Несмотря на прошлый горький опыт, источники отмечают, что на встрече с американским лидером в понедельник Зеленский вновь предпочтёт неформальный стиль, появившись в том же чёрном пиджаке, что и на июньском саммите НАТО, и без галстука. Хотя неназванный советник Трампа в шутку заметил, что костюм мог бы стать «хорошим знаком мира».
Напомним, что сегодня в 20:15 по московскому времени состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после чего начнутся переговоры с европейскими лидерами в 22:00. На разговор хозяина Белого дома и главаря киевского режима отведено всего 45 минут. В России назвали этот день «большим», в то время как в США снова готовятся к спонтанным выходкам Зеленского.