В штанах с ширинкой сзади?: Белый дом интересовался, в чём Зеленский заявится на встречу с Трампом

Белый дом запросил у украинских официальных лиц информацию о том, будет ли Владимир Зеленский в костюме на предстоящей встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете в понедельник», — сказано в материале издания.

Это связано с тем, что Зеленский регулярно игнорирует традиционный дипломатический этикет в одежде, что уже вызывало комментарии, в том числе саркастические, от самого президента США во время их февральской встречи. Тогда, после обмена колкостями, один из журналистов отметил недовольство американцев «неуважением к официальному стилю», а Зеленский объяснил свой выбор тем, что наденет костюм только тогда, когда закончится вооружённый конфликт.