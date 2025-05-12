«Прикид с Парижу»: «Модные» штаны Зеленского наделали шума в Сети
Daily Mail: В Сети обсуждают снимок Зеленского в брюках, надетых задом наперёд
Зеленский пришёл на встречу в штанах, надетых задом на вперёд. Обложка © X / Blondelady2024
Владимир Зеленский снова попал в поле зрения социальных сетей, на этот раз из-за своего модного промаха. Его фотография, где он запечатлён в штанах, надетых шиворот-навыворот, быстро стала вирусной. Похоже, экс-комик решил удивить европейских лидеров своим оригинальным стилем, сообщает Daily Mail.
Несмотря на то, что нет никаких достоверных доказательств, подтверждающих ошибку Зеленского в определении передней и задней части одежды, в Сети активно обсуждают этот момент. Причиной могли стать неудачный угол съёмки или особенности кроя брюк. Тем не менее интернет-пользователи не упустили возможности пошутить над внешним видом экс-комика, высказывая мнение, что костюмы ему не идут.
«Модный прикид с Парижу», — отметил один из комментаторов.
«Позор стране, которая терпит такого шалопая», — добавил другой.
Напомним, что проблемы с дресс-кодом у Зеленского наблюдаются уже давно. Так, на похоронах папы римского Франциска он был не в костюме, а чёрном камуфляже. Такой внешний вид нарушил все существующие нормы этикета. Без привычных галстука и пиджака он приехал и на скандальную встречу к президенту США Дональду Трампу.