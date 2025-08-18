Белый дом морально готовится ко второй серии клоунады Зеленского в Белом доме
Экс-советник Кортес: Если Зеленский не захочет вести диалог, Трамп остановит его
Обложка © Х / Steve Cortes
Глава украинского режима Владимир Зеленский вновь может получить холодный приём в Белом доме, если будет вести себя вызывающе и откажется от конструктивного диалога. Об этом заявил экс-советник американского лидера Стив Кортес.
«Пришло время мира. Если Зеленский хочет (снова — прим. Life.ru) быть дерзким клоуном, то у нас есть правильная команда для решения вопросов с ним. Америка прежде всего», — написал он в соцсети Х.
Экс-советник сопроводил публикацию фотографией с предыдущего визита Зеленского в Белый дом, на которой лидер США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс жестами пытаются остановить украинского чиновника. Во время того визита американские политики критиковали Зеленского за неблагодарное поведение, подчеркнув необходимость более конструктивного подхода.
Ранее сообщалось, что позиция Трампа по статусу Крыма и его невозможности возврата Украине соответствует международному праву. Однако, Зеленский, скорее всего, не примет её во внимание. Кроме того, отмечается, что экс-комик и лидеры стран Евросоюза могут стать главным препятствием для мирного урегулирования на Украине во время предстоящей встречи в Белом доме с Трампом.