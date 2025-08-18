Глава украинского режима Владимир Зеленский вновь может получить холодный приём в Белом доме, если будет вести себя вызывающе и откажется от конструктивного диалога. Об этом заявил экс-советник американского лидера Стив Кортес.

«Пришло время мира. Если Зеленский хочет (снова — прим. Life.ru) быть дерзким клоуном, то у нас есть правильная команда для решения вопросов с ним. Америка прежде всего», — написал он в соцсети Х.