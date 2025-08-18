«Вообще наплевать»: В Крыму объяснили, почему Зеленский не пойдёт на поводу у Трампа

Точка зрения президента США Дональда Трампа относительно статуса Крыма и его невозможности возврата Украине соответствует нормам международного права, однако Владимир Зеленский, скорее всего, не примет её во внимание. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Сергей Цеков.

«Зеленскому вообще наплевать, по большому счёту, не только на полуостров как таковой, но и на Украину в целом. Его не волнует мир... Чем дольше конфликт, тем дольше он будет находиться во главе Украины, у него будут возможности зарабатывать. Поэтому его позиция абсолютно понятная. Он, думаю, не прислушается к призывам Трампа. К сожалению, их не поддержит и Евросоюз», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.ru».

Цеков акцентировал внимание на том, что позиция Трампа находится в соответствии с международным правом. В нём существуют два важных, но несколько противоречащих друг другу принципа: право на самоопределение народов и принцип нерушимости границ, но приоритетным является именно самоопределение. По словам эксперта, жители Крыма воспользовались этим правом в 2014 году, организовав референдум, который соответствовал всем международным стандартам, а также законодательству Украины и Крыма.

Цеков выразил уверенность в том, что если бы голосование о принадлежности полуострова было проведено сейчас, поддержка идеи воссоединения с Россией была бы ещё более высокой, чем в прошлый раз. Поэтому, по его мнению, отказ Киева от признания текущего статуса Крыма выглядит нелогичным.