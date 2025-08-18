«Вообще наплевать»: В Крыму объяснили, почему Зеленский не пойдёт на поводу у Трампа
Член госсовета Цеков: Зеленский не намерен слушать Трампа по вопросу Крыма
Обложка © ТАСС / ABACA
Точка зрения президента США Дональда Трампа относительно статуса Крыма и его невозможности возврата Украине соответствует нормам международного права, однако Владимир Зеленский, скорее всего, не примет её во внимание. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Сергей Цеков.
«Зеленскому вообще наплевать, по большому счёту, не только на полуостров как таковой, но и на Украину в целом. Его не волнует мир... Чем дольше конфликт, тем дольше он будет находиться во главе Украины, у него будут возможности зарабатывать. Поэтому его позиция абсолютно понятная. Он, думаю, не прислушается к призывам Трампа. К сожалению, их не поддержит и Евросоюз», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.ru».
Цеков акцентировал внимание на том, что позиция Трампа находится в соответствии с международным правом. В нём существуют два важных, но несколько противоречащих друг другу принципа: право на самоопределение народов и принцип нерушимости границ, но приоритетным является именно самоопределение. По словам эксперта, жители Крыма воспользовались этим правом в 2014 году, организовав референдум, который соответствовал всем международным стандартам, а также законодательству Украины и Крыма.
Цеков выразил уверенность в том, что если бы голосование о принадлежности полуострова было проведено сейчас, поддержка идеи воссоединения с Россией была бы ещё более высокой, чем в прошлый раз. Поэтому, по его мнению, отказ Киева от признания текущего статуса Крыма выглядит нелогичным.
«Там что, хотят возвращать Крым вооружённым путём?» — поинтересовался Цеков.
Напомним, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме должна состояться сегодня вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться. Тем временем Трамп перед встречей с экс-комиком исключил возврат Крыма Украине и её членство в НАТО. Зеленский же, отвечая президенту США, заявил, что не следовало отказываться от Крыма в 2014 году.