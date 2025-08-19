В США рассказали о «невидимом госте» на встрече Трампа с Зеленским

Американские СМИ описали встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС как переговоры, прошедшие под символическим присутствием российского лидера Владимира Путина. The New York Times отмечает, что он незримо влиял на дискуссию.

Как пишет издание, сюрреалистичности происходящему добавляло то, что Путин парил над всей встречей, словно персонаж за кулисами. Журналисты обратили внимание на то, что Трамп несколько раз упоминал позицию российского президента относительно урегулирования конфликта на Украине и подчёркивал необходимость уведомить его о результатах переговоров.