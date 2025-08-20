Bloomberg: Десять стран ЕС отправят войска на Украину после мирного соглашения
Десять европейских стран согласились направить свои войска на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Тему поднимали на встрече европейских чиновников 19 августа, посвящённой плану отправки на Украину в рамках мирного соглашения войск Великобритании и Франции. Стороны обсуждали численность и расположение военного персонала. Всего же, по данным журналистов, около десяти стран выразили готовность направить свои войска, однако конкретные государства в материале не приводятся.
Ранее лидеры Европейского союза договорились разработать для Украины гарантии безопасности, аналогичные условиям пятой статьи НАТО. Они подтвердили намерение нарастить военную поддержку Киева. Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что украинская армия должна стать первой линией европейской обороны.