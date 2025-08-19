ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины по принципу 5-й статьи НАТО
Антониу Кошта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Лидеры Европейского союза договорились о разработке для Украины гарантий безопасности, аналогичных положениям пятой статьи НАТО, и подтвердили намерение наращивать военную поддержку Киева. Об этом по итогам экстренного онлайн-саммита ЕС заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
«Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО с последовательным участием США», — заявил он.
По словам Кошты, украинская армия должна стать первой линией европейской обороны, а Брюсселю следует усилить и разблокировать всю военную помощь. Он также отметил, что, вопреки обычной практике, по итогам встречи не было распространено общего письменного заявления от всех 27 стран-участниц.
Напомним, что Владимир Зеленский, который вчера был на приёме у главы США в Белом доме, настаивал на гарантиях безопасности из двух составляющих: многочисленной, укомплектованной и обученной украинской армии, а также поддержке крупных западных стран. При этом всё чаще звучат предположения о том, что Украине могут предоставить защиту, похожую на ту, что обеспечивает пятая статья устава НАТО, но вне структуры военного альянса.