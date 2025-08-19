В США назвали 3 варианта гарантий безопасности для Украины

В качестве гарантий безопасности для Украины на Западе рассматривают три варианта: миротворцы, силы перекрытия или силы наблюдения. Об этом сообщает The New York Times, уточняя, что соответствующих публичных заявлений пока не было.

Концепция полноценных «миротворческих сил», предполагает вооружённые силы, которые дополнят ВСУ.

«Они будут задействованы исключительно в оборонительных целях», — указано в статье.

Автор отмечает, что с первым вариантом есть проблемы, поскольку на это потребуется десятки тысяч солдат. Для сил перекрытия или «растяжки», потребуется меньше военных. Их цель заключается в том, что Россия не станет убивать европейцев. Но идея, по мнению автора, рискованная.

Третий вариант — формирование «сил наблюдателей». Это могли бы быть небольшие группы из нескольких сотен военнослужащих. Их основной задачей должно было стать сообщение о предстоящих военных действиях. Но эти силы не обеспечат организацию обороны.