30 августа, 13:40

Не хватит ресурсов: «Коалиция желающих» пожалела 30 тысяч военных для Украины

The Telegraph: Европа не сможет набрать 30 тысяч бойцов для отправку на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shocky

Страны ЕС отказались от планов развёртывания многотысячного миротворческого контингента на Украине из-за нехватки военных ресурсов и опасений эскалации с Россией. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Изначально обсуждалась отправка до 30 тысяч военных, однако число было сокращено, поскольку такой контингент мог быть воспринят как «слишком сильный» и провокационный.

«Предложения в поддержке миссии не были подкреплены никакими надёжными гарантиями того как именно они могут быть размещены», — отмечает издание.

Великобритания, Франция, Германия и страны Балтии выражали готовность участвовать в миссии, но не предоставили конкретных планов по развертыванию войск. По данным издания, европейские военные, скорее всего, будут действовать в роли инструкторов на западных базах Украины. Американская поддержка, вероятно, ограничится логистической и разведывательной помощью без масштабного военного присутствия.

Напомним, ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины по принципу 5-й статьи НАТО. По данным Bloomberg, десять стран ЕС отправят войска на Украину после мирного соглашения. Однако Politico сообщает, что в ЕС считают трудноосуществимым план отправить войска на Украину. Тем не менее в МИД РФ резко ответили на планы Запада разместить военных НАТО на территории Незалежной.

Мария Любицкая
