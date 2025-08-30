Не хватит ресурсов: «Коалиция желающих» пожалела 30 тысяч военных для Украины

Страны ЕС отказались от планов развёртывания многотысячного миротворческого контингента на Украине из-за нехватки военных ресурсов и опасений эскалации с Россией. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Изначально обсуждалась отправка до 30 тысяч военных, однако число было сокращено, поскольку такой контингент мог быть воспринят как «слишком сильный» и провокационный.

«Предложения в поддержке миссии не были подкреплены никакими надёжными гарантиями того как именно они могут быть размещены», — отмечает издание.