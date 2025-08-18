В МИД России резко ответили на планы Запада разместить на Украине военных НАТО
Захарова: РФ не приемлет размещения на Украине военного контингента стран НАТО
Россия не станет рассматривать сценарии, при которых подразумевается размещение натовских контингентов на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказала Захарова.
Захарова расценила подобные планы как «провокаторские и хищнические устремления». Заявление прозвучало в контексте обсуждений потенциального прекращения огня и последующего военного присутствия западных стран на украинской территории.
Ранее Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция и Великобритания намерены направить на Украину около 50 тысяч военнослужащих после завершения конфликта. По его словам, совместный франко-британский контингент станет ключевым элементом международной миссии, которая будет следить за соблюдением условий перемирия, с возможностью привлечения других европейских стран. Ожидается, что эти силы будут действовать, в том числе под руководством НАТО.