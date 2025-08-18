В МИД России резко ответили на планы Запада разместить на Украине военных НАТО

Россия не станет рассматривать сценарии, при которых подразумевается размещение натовских контингентов на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказала Захарова.

Захарова расценила подобные планы как «провокаторские и хищнические устремления». Заявление прозвучало в контексте обсуждений потенциального прекращения огня и последующего военного присутствия западных стран на украинской территории.