18 августа, 17:46

В МИД России резко ответили на планы Запада разместить на Украине военных НАТО

Захарова: РФ не приемлет размещения на Украине военного контингента стран НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarichD

Россия не станет рассматривать сценарии, при которых подразумевается размещение натовских контингентов на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказала Захарова.

Захарова расценила подобные планы как «провокаторские и хищнические устремления». Заявление прозвучало в контексте обсуждений потенциального прекращения огня и последующего военного присутствия западных стран на украинской территории.

«Коалиция желающих» заявила о готовности ввести войска на Украину
«Коалиция желающих» заявила о готовности ввести войска на Украину

Ранее Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция и Великобритания намерены направить на Украину около 50 тысяч военнослужащих после завершения конфликта. По его словам, совместный франко-британский контингент станет ключевым элементом международной миссии, которая будет следить за соблюдением условий перемирия, с возможностью привлечения других европейских стран. Ожидается, что эти силы будут действовать, в том числе под руководством НАТО.

Полина Никифорова
