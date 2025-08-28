Сийярто потребовал от Киева и Варшавы прекратить втягивать Венгрию в войну

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на критику Киева и Варшавы в связи с запретом на въезд в Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем украинской армии. Дипломат заявил в соцсети X, что его страна не намерена подвергать риску собственную энергетику ради интересов других государств.

Поводом для заявления стали публикации замглавы МИД Украины Андрея Сибиги и польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, которые назвали решение Будапешта политически мотивированным. В ответ Сийярто сообщил, что Венгрия не несёт ответственности за происходящее на Украине и не участвовала в начале конфликта.

«Это не наша война! Мы не несём за неё ответственности, мы её не начинали, мы в ней не участвуем. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и перестаньте пытаться втянуть нас в вашу войну!» — написал он.