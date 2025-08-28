Мессенджер MAX
28 августа, 19:43

Сийярто потребовал от Киева и Варшавы прекратить втягивать Венгрию в войну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на критику Киева и Варшавы в связи с запретом на въезд в Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем украинской армии. Дипломат заявил в соцсети X, что его страна не намерена подвергать риску собственную энергетику ради интересов других государств.

Поводом для заявления стали публикации замглавы МИД Украины Андрея Сибиги и польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, которые назвали решение Будапешта политически мотивированным. В ответ Сийярто сообщил, что Венгрия не несёт ответственности за происходящее на Украине и не участвовала в начале конфликта.

«Это не наша война! Мы не несём за неё ответственности, мы её не начинали, мы в ней не участвуем. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и перестаньте пытаться втянуть нас в вашу войну!» — написал он.

Комментируя заявление Сикорского, министр добавил, что вопросы энергоснабжения и обеспечение бесперебойных поставок топлива никак не связаны с вопросом украинской независимости. По его словам, Будапешт исходит исключительно из необходимости сохранять стабильность для собственной экономики и населения.

Зеленский взбеленился после венгерского бана на Шенген для главного дроновода ВСУ Мадьяра
Зеленский взбеленился после венгерского бана на Шенген для главного дроновода ВСУ Мадьяра

Напомним, что в Венгрии установили причастность командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр к атакам на нефтепровод «Дружба». Ему запретили въезд в Венгрию и все страны ЕС и Шенгенской зоны. А ранее посла Венгрии вызвали в украинский МИД из-за санкций в отношении командующего Силами беспилотных систем ВСУ.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Петер Сийярто
  • Андрей Сибига
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
