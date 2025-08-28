Зеленский взбеленился после венгерского бана на Шенген для главного дроновода ВСУ Мадьяра
Зеленский поручил МИД проверить сообщения о санкциях Венгрии против Мадьяра
Роберт Бровди. Обложка © Wikipedia / Птахи Мадяра 414ОБ
Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел провести срочную проверку информации о запрете въезда в Венгрию и Шенгенскую зону одному из командиров Вооружённых сил Украины. Речь идёт о командующем Силами беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди, известном под позывным Мадьяр.
«Мы видим очередную попытку венгерских чиновников выставить чёрное белым и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну», — истерично заявил Зеленский.
Особое недоумение экс-комика вызвал тот факт, что Будапешт может применить санкции к этническому венгру.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт закрыл въезд в зону Шенгена командиру ВСУ за атаку на нефтепровод «Дружба». Позже выяснилось, что речь идёт о Роберте Бровди, также известном под позывным Мадьяр. В июне он был назначен командиром беспилотных систем ВСУ. Уроженец города Ужгород в Закарпатской области является этническим венгром.