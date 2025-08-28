Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел провести срочную проверку информации о запрете въезда в Венгрию и Шенгенскую зону одному из командиров Вооружённых сил Украины. Речь идёт о командующем Силами беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди, известном под позывным Мадьяр.

«Мы видим очередную попытку венгерских чиновников выставить чёрное белым и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну», — истерично заявил Зеленский.

Особое недоумение экс-комика вызвал тот факт, что Будапешт может применить санкции к этническому венгру.