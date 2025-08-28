МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии из-за запрета на въезд Мадьяру
Посла Венгрии вызвали в украинский МИД из-за санкций против командирующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известном под позывным Мадьяр. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков», — подчеркнул Сибига.
Напомним, что в Венгрии установили причастность Мадьяра к атакам на нефтепровод «Дружба». Ему запретили въезд в Венгрию и все страны ЕС и Шенгенской зоны. В ответ на Мадьяр заистерил и обматерил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.