28 августа, 17:20

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии из-за запрета на въезд Мадьяру

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Robert Brovdi

Посла Венгрии вызвали в украинский МИД из-за санкций против командирующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известном под позывным Мадьяр. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков», — подчеркнул Сибига.

Зеленский взбеленился после венгерского бана на Шенген для главного дроновода ВСУ Мадьяра
Напомним, что в Венгрии установили причастность Мадьяра к атакам на нефтепровод «Дружба». Ему запретили въезд в Венгрию и все страны ЕС и Шенгенской зоны. В ответ на Мадьяр заистерил и обматерил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

