Уиткофф сбежал со встречи «коалиции желающих» всего через 20 минут после начала

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф совершил демарш во время встречи «коалиции желающих» в Париже, покинув переговоры по украинскому кризису спустя всего 20 минут после их начала. Об этом сообщили представители Елисейского дворца, уточнив, что американский дипломат планирует вернуться для участия в ключевом звонке лидеров ЕС президенту Дональду Трампу.

Встреча «Коалиции желающих». Видео © Х / @Elysee

В соцсети Елисейского дворца опубликованы первые кадры собрания. На них видно, как за столом вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во главе сидит экс-комик Владимир Зеленский, а среди участников присутствует и спецпредставитель США Стив Уиткофф.

Основной темой переговоров стали послевоенные гарантии безопасности для Украины, причём европейские лидеры надеются согласовать окончательную позицию с Вашингтоном уже в ближайшее время.

По данным агентства западных СМИ, союзники Киева ожидают от США чёткого определения степени их участия в предоставлении гарантий безопасности. Одновременно испанские таблоиды пишут о тупиковой ситуации в «коалиции желающих» из-за вопроса отправки военных контингентов на Украину.

При этом Макрон заявил о завершении подготовки пакета гарантий безопасности для Киева, который будет активирован в момент подписания соглашения о перемирии.