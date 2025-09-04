Уиткофф сбежал со встречи «коалиции желающих» всего через 20 минут после начала
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф совершил демарш во время встречи «коалиции желающих» в Париже, покинув переговоры по украинскому кризису спустя всего 20 минут после их начала. Об этом сообщили представители Елисейского дворца, уточнив, что американский дипломат планирует вернуться для участия в ключевом звонке лидеров ЕС президенту Дональду Трампу.
Встреча «Коалиции желающих». Видео © Х / @Elysee
В соцсети Елисейского дворца опубликованы первые кадры собрания. На них видно, как за столом вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во главе сидит экс-комик Владимир Зеленский, а среди участников присутствует и спецпредставитель США Стив Уиткофф.
Основной темой переговоров стали послевоенные гарантии безопасности для Украины, причём европейские лидеры надеются согласовать окончательную позицию с Вашингтоном уже в ближайшее время.
По данным агентства западных СМИ, союзники Киева ожидают от США чёткого определения степени их участия в предоставлении гарантий безопасности. Одновременно испанские таблоиды пишут о тупиковой ситуации в «коалиции желающих» из-за вопроса отправки военных контингентов на Украину.
При этом Макрон заявил о завершении подготовки пакета гарантий безопасности для Киева, который будет активирован в момент подписания соглашения о перемирии.
Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский союз ведет активную работу по созданию для Украины гарантий безопасности, аналогичных тем, что предусмотрены 5-й статьей устава НАТО. Этот принцип предполагает коллективный ответ всех стран-участниц на любое вооруженное нападение на одну из них.
