10 сентября, 10:53

«Нравится вам или нет»: Вэнс призвал к честности в вопросе отношения к России

Вэнс заявил, что США могут иметь с Россией продуктивные экономические отношения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

США и Россия могут иметь хорошие экономические отношения после завершения конфликта на Украине, заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс. Он сказал, что никто не может отрицать наличие у РФ большого количества природных ресурсов.

«Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с её аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых», — заявил Вэнс в интервью One America News Network.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала станы Евросоюза отказаться от «грязных» энергоресурсов России. До этого был изложен план полного запрета покупки российской нефти и газа к концу 2027 года. При этом про отказ от российских активов, которые по логике ЕС тоже должны быть грязными, фон дер Ляйен ничего не сказала.

Полина Никифорова
