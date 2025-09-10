«Нравится вам или нет»: Вэнс призвал к честности в вопросе отношения к России
Вэнс заявил, что США могут иметь с Россией продуктивные экономические отношения
США и Россия могут иметь хорошие экономические отношения после завершения конфликта на Украине, заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс. Он сказал, что никто не может отрицать наличие у РФ большого количества природных ресурсов.
«Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с её аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых», — заявил Вэнс в интервью One America News Network.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала станы Евросоюза отказаться от «грязных» энергоресурсов России. До этого был изложен план полного запрета покупки российской нефти и газа к концу 2027 года. При этом про отказ от российских активов, которые по логике ЕС тоже должны быть грязными, фон дер Ляйен ничего не сказала.