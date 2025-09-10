«Нравится вам или нет»: Вэнс призвал к честности в вопросе отношения к России

США и Россия могут иметь хорошие экономические отношения после завершения конфликта на Украине, заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс. Он сказал, что никто не может отрицать наличие у РФ большого количества природных ресурсов.

«Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с её аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых», — заявил Вэнс в интервью One America News Network.