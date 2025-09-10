«Пришло время»: Фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда отказаться от «грязных» энергоресурсов России
Странам Евросоюза следует навсегда отказаться от российских энергоресурсов. Об этом в своей программной речи заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.
«Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России. Ответом станет европейская чистая энергетика с опорой на атомную энергетику», — сказала она.
Еврокомиссия ранее предложила план полного запрета покупки российской нефти и газа к концу 2027 года, который будет действовать и после завершения конфликта на Украине. Сейчас разрабатывается аналогичный план по ограничению использования российских атомных технологий и топлива, который ожидается в октябре.
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что замороженные российские активы не будут конфискованы, но могут быть использованы для предоставления Украине кредитов на репарации. По её словам, средства помогут финансировать восстановление Украины, при этом сами активы оставят нетронутыми.