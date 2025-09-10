«Пришло время»: Фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда отказаться от «грязных» энергоресурсов России

Странам Евросоюза следует навсегда отказаться от российских энергоресурсов. Об этом в своей программной речи заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.

«Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России. Ответом станет европейская чистая энергетика с опорой на атомную энергетику», — сказала она.

Еврокомиссия ранее предложила план полного запрета покупки российской нефти и газа к концу 2027 года, который будет действовать и после завершения конфликта на Украине. Сейчас разрабатывается аналогичный план по ограничению использования российских атомных технологий и топлива, который ожидается в октябре.