Великобритания направила Украине более $1 млрд за счёт активов России

Более $1,3 млрд военной помощи Украине было направлено за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщил британский министр обороны Джон Хили в ходе визита в Киев.

По словам Хили, в течение последних 50 дней Великобритания ускорила поставки важного оборудования и снаряжения для украинских военных.

«Более £1 млрд ($1,3 млрд. — Прим. Life.ru) военной поддержки Украины уже оплачено за счёт замороженных российских активов, в то время как за последние 50 дней мы ускорили поставки жизненно важного оборудования и снаряжения украинским бойцам», — приводит его слова министерство обороны Соединённого Королевства.

Сообщается, что Украина получила от Великобритании 4,7 млн патронов к стрелковому оружию, 60 тыс. артиллерийских снарядов и ракет, более 2,5 тыс. дронов, более 200 систем РЭБ, 100 единиц «лёгкого оружия», 30 автомобилей, а также дополнительное оборудование для борьбы с беспилотниками и ПВО.