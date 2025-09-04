Мессенджер MAX
Регион
4 сентября, 04:38

Великобритания направила Украине более $1 млрд за счёт активов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Более $1,3 млрд военной помощи Украине было направлено за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщил британский министр обороны Джон Хили в ходе визита в Киев.

По словам Хили, в течение последних 50 дней Великобритания ускорила поставки важного оборудования и снаряжения для украинских военных.

«Более £1 млрд ($1,3 млрд. — Прим. Life.ru) военной поддержки Украины уже оплачено за счёт замороженных российских активов, в то время как за последние 50 дней мы ускорили поставки жизненно важного оборудования и снаряжения украинским бойцам», — приводит его слова министерство обороны Соединённого Королевства.

Сообщается, что Украина получила от Великобритании 4,7 млн патронов к стрелковому оружию, 60 тыс. артиллерийских снарядов и ракет, более 2,5 тыс. дронов, более 200 систем РЭБ, 100 единиц «лёгкого оружия», 30 автомобилей, а также дополнительное оборудование для борьбы с беспилотниками и ПВО.

Ранее сообщалось, что Болгария обеспечила треть всех поставок вооружений Украине на начальном этапе конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она поблагодарила страну за значительный вклад в военную поддержку Киева и подтвердила планы по расширению производства боеприпасов натовских калибров, значительная часть которых предназначена для украинской армии. Фон дер Ляйен также добавила, что расширение мощностей завода в Сопоте создаст тысячу новых рабочих мест, и подтвердила целевые показатели ЕС по производству 2 миллионов снарядов к концу года с дальнейшим наращиванием объёмов.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
