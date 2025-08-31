Болгария обеспечила треть от всех поставок оружия Украине в начале конфликта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Henrik A. Jonsson
Болгария обеспечила треть всех поставок вооружений Украине на начальном этапе конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на Военно-механический завод в болгарском Сопоте.
Она поблагодарила страну за значительный вклад в военную поддержку Киева и подтвердила планы по расширению производства боеприпасов натовских калибров. Фон дер Ляйен подчеркнула, что значительная часть этой продукции предназначена для украинской армии.
«Я хочу сказать спасибо Болгарии. В начале конфликта одну треть оружия, которое использовала Украина, поставляла Болгария», — сказала глава ЕК.
Глава ЕК добавила, что расширение мощностей завода в Сопоте создаст тысячу новых рабочих мест. Она подтвердила целевые показатели ЕС по производству 2 миллионов снарядов к концу года с дальнейшим наращиванием объёмов.
Ранее стало известно, что в 2025 году Украина получила миллион артиллерийских снарядов от стран Запада. Они собраны в рамках чешской инициативы по сбору боеприпасов для украинской армии.