Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не исключает возможности проведения новых наступательных операций, но подчёркивает, что это станет возможным лишь при условии значительного увеличения объёмов западной военной помощи.

«У нас есть очень мотивированные и отважные солдаты, которые способны наступать. Но им нужны современные и надёжные средства защиты», — заявил он в беседе с изданием The Washington Post.

Однако, как признаёт сам Сырский, текущие запасы критически важны — на Украине ощущается дефицит систем ПВО, ракет, бронетехники и артиллерийских боеприпасов. Washington Post, в свою очередь, уточняет, что даже дальнобойные ракеты ATACMS уже закончились.

По словам главкома, поступление новых систем ПВО, включая американские Patriot, перехватывающие беспилотники и лёгкую авиацию для борьбы с дронами, способно предотвратить российские атаки с воздуха.

Помимо этого, Киев испытывает трудности с мобилизацией, и Сырский выразил мнение, что повышение денежных выплат могло бы способствовать притоку большего числа добровольцев. Он провёл параллель с Армией России, заметив, что у ВС РФ есть возможность платить контрактникам намного больше.

Несмотря на приближение 60-летия, главнокомандующий дал понять, что не намерен уходить в отставку. Он подчеркнул свою физическую подготовку, заявив, что без труда выполняет сто отжиманий подряд.