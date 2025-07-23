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23 июля, 08:04

Эксперт объяснил, чем опасен Сырский для России

Эксперт Козюлин: Сырский опасен для России, потому что знает советскую тактику

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Серьёзным противником для России остаётся главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом NEWS.ru заявил заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, военный опыт генерала, полученный как в СССР, так и на Западе, делает его особенно опасным.

«Он знает нашу тактику, поэтому он даже опаснее, чем человек со стороны. Он прошёл и западное обучение, поэтому у него как бы две школы», — пояснил он.

Кроме того, Сырский прошёл подготовку по западным стандартам, где, в отличие от российской системы, военные низшего звена имеют больше свободы в принятии решений на поле боя. Козюлин уверен, что главком ВСУ хорошо усвоил эти различия и умело сочетает два подхода в командовании.

Живущий в России брат главкома ВСУ Сырского готов публично отречься от него
Живущий в России брат главкома ВСУ Сырского готов публично отречься от него

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал перевод миллиона рублей, который главком ВСУ Александр Сырский отправил родителям во Владимир из Украины. По его словам, никто не собирается изымать эти средства, поскольку деньги были переведены на лечение отца. Парламентарий также напомнил, что Сырский окончил российское военное училище и с иронией предположил, что его действия на фронте «могут даже играть на руку России», учитывая масштабы украинских потерь.

Милена Скрипальщикова
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