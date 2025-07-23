Эксперт объяснил, чем опасен Сырский для России

Серьёзным противником для России остаётся главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом NEWS.ru заявил заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, военный опыт генерала, полученный как в СССР, так и на Западе, делает его особенно опасным.

«Он знает нашу тактику, поэтому он даже опаснее, чем человек со стороны. Он прошёл и западное обучение, поэтому у него как бы две школы», — пояснил он.

Кроме того, Сырский прошёл подготовку по западным стандартам, где, в отличие от российской системы, военные низшего звена имеют больше свободы в принятии решений на поле боя. Козюлин уверен, что главком ВСУ хорошо усвоил эти различия и умело сочетает два подхода в командовании.