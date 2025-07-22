Живущий в России брат главкома ВСУ Сырского готов публично отречься от него

Проживающий в России брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег Сырский, заявил о готовности публично отречься от своего родственника. Он подчеркнул, что больше не считает военного родным человеком.

Олег Сырский подтвердил, что главком ВСУ отправил в Россию миллион рублей на лечение отца. При этом отказался рассказывать, был ли сделан этот перевод до начала СВО или после.

«Мне плевать на его деньги. Нашу семью называют врагами из-за него. Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», — заявил Олег Сырский в интервью «Регнум».

Мужчина живёт во Владимирской области.