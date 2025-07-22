Проживающему в РФ 86-летнему отцу главкома ВСУ Александра Сырского недавно потребовалось лечение. Узнав об этом, украинский военачальник перевёл в Россию миллион рублей, чтобы устроить Станислава Прокопьевича в московскую клинику. На Украине теперь называют такой поступок главнокомандующего армией предательством. В беседе с Life.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, что будет Сырскому за помощь отцу и почему лечиться на Западе тот отказался.

«Украинские так называемые патриоты начинают поднимать волну, что помощь Сырского отцу — предательство. И, если он так себя ведёт, значит, у него есть контакты со спецслужбами России, а это всё игра — и в какой-то момент он ударит в спину украинским вооружённым силам и так далее», — отметил экс-нардеп.

Но официально самое удивительное, что за малейший контакт с Россией, в чём упрекают даже Владимира Зеленского и разных блогеров, высказавших трезвые позиции, на Украине начинают обвинять в сотрудничестве с Россией и накладывают санкции. А в отношении Сырского Зеленский молчит. Пока. Что это за молчание — понять до конца невозможно. Но уже в ближайшее время ситуация как-то прояснится, уверен Олейник.

«Но пока вот такая идёт истерика. Причём там приводят ещё ряд примеров, где есть двойное гражданство, в том числе России. Волна пошла активная со стороны патриотов», — подчеркнул собеседник.

Бывший депутат отметил, что по-человечески ему понятны действия Сырского, если информация правдивая.

Мы же христиане, мы же должны отличать то, что делает человек в отношении своих родителей и в отношении своей Родины. Потому что Родина-то была общей. И в конечном итоге надо помнить, откуда у тебя корни, что ты защищаешь. Ты защищаешь нацизм. То, с чем боролся твой отец, дед, братья и так далее. То есть по-человечески мне понятна помощь. Я, например, считаю, что в любом случае надо проявлять гуманизм, спасать и жизнь детей, и родителей. А вот что он делает как военный руководитель — это пока «мясные штурмы» Сырского. Это продолжение войны. Владимир Олейник Экс-депутат Верховной рады

По словам Олейника, в таких случаях, если человек имеет офицерскую честь, он должен занять чёткую позицию или, как говорят офицеры, застрелиться. Получается, что лечить отца Сырского будут в России, ведь лечение в Москве лучше, да и на Запад выезжать тот ни в коем случае не хочет. Возможно, из-за своих принципов, полагает эксперт.

Эксперт отмечает, что Россия проявляет заботу о семье Сырского, в частности о его родителях, и поэтому лечение будет организовано в Москве, где, как считается, медицинские услуги качественнее. По мнению Олейника, выбор столицы для медицинской помощи говорит о нежелании отца Сырского выезжать за границу на лечение — вероятно, этот отказ связан с личными убеждениями. Он также считает, что в сложившейся ситуации оптимальным решением для Сырского было бы написать рапорт об отставке и отказаться от дальнейшего участия в конфликте.

Сырский же защищает территорию, оккупированную Соединёнными Штатами Америки и Западом, а не Украину и её интересы. Он не видит, что происходит на улице. Если он просто делает всё это «за бабло», то это, мягко говоря, аморально, заявил наш собеседник.

Однако если бы ситуация была отзеркалена, а Сырский был на стороне РФ, то его отца разорвали бы на Украине. Экс-нардеп добавил, что ему известны подобные примеры даже в отношении его собственного отца. Он подчеркнул, что Россия проявляет гуманизм не только на уровне государства, но и на уровне человеческих отношений. Вряд ли в подъезде, доме или городе, где живут родители Сырского, им как-то вредят. Поскольку люди отличают добро от зла, у них есть сопереживание и сочувствие, заключил Олейник.