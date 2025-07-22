В России никто не собирается отбирать деньги у родителей главкома ВСУ Александра Сырского, которые живут во Владимире. Речь идёт о миллионе рублей, который их сын перевёл с Украины в Россию, узнав о тяжёлой болезни отца. Об этом сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что этот миллион дойдёт до адресата. Кстати, Сырский заканчивал наше училище. <...> Вот иногда бывает. Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — отметил парламентарий.