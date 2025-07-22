«Мы один народ»: В ГД оценили поступок Сырского, который передал на лечение отцу в РФ 1 млн
Депутат Соболев назвал Сырского обычным человеком после его помощи отцу в РФ
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Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Life.ru назвал главкома ВСУ Александра Сырского «обычным человеком», хотя и преступником. Так он прокомментировал пересылку украинским генералом одного миллиона рублей на лечение отцу, проживающему в России.
Депутат Виктор Соболев высказался о Сырском. Видео © Life.ru
«Мы никакие не братские народы. Мы один народ. И то, что родители Сырского живут здесь, в этом нет ничего удивительного. Мы один народ. <…> Мы должны сделать всё, чтобы восстановить единое русское пространство. <...> Ну а что Сырский. Сырский — обычный человек», — пояснил депутат.
Напомним, отношения главкома ВСУ Александра Сырского с семьёй практически прекратились после начала спецоперации. Родители украинского генерала живут во Владимире. Недавно 86-летний отец Сырского тяжело заболел, у него выявили проблемы с головным мозгом. Главком перечислил в Россию миллион рублей на лечение отца, которого перевели в московскую клинику. В Госдуме уже заверили, что никто не собирается отбирать эти деньги у родителей Сырского. Депутат Андрей Колесник пошутил, что главкома ВСУ можно вообще считать «нашим агентом», который отправляет на убой сотни нацистов на Украине.