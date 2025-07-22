«Мы один народ»: В ГД оценили поступок Сырского, который передал на лечение отцу в РФ 1 млн

Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Life.ru назвал главкома ВСУ Александра Сырского «обычным человеком», хотя и преступником. Так он прокомментировал пересылку украинским генералом одного миллиона рублей на лечение отцу, проживающему в России.

«Мы никакие не братские народы. Мы один народ. И то, что родители Сырского живут здесь, в этом нет ничего удивительного. Мы один народ. <…> Мы должны сделать всё, чтобы восстановить единое русское пространство. <...> Ну а что Сырский. Сырский — обычный человек», — пояснил депутат.