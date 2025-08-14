ČTK: Украина получила миллион артиллерийских снарядов по чешской инициативе

В 2025 году Украина стала получателем крупной партии артиллерийских боеприпасов, общий объём которых составил миллион единиц. Как стало известно из сообщения чешского информагентства ČTK, эти поставки стали возможны благодаря финансовой поддержке западных стран в рамках международного проекта, инициированного чешскими властями.

По данным агентства, премьер-министр Чехии Петр Фиала сделал соответствующее заявление после проведения виртуального саммита с участием глав государств, входящих в так называемую «коалицию желающих», которая оказывает всестороннюю помощь украинской стороне. В своём выступлении чешский политик подчеркнул, что реализация данной инициативы позволила в текущем году обеспечить передачу Украине значительного количества крупнокалиберных снарядов.