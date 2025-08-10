Военкор Котенок: Военная поддержка Украины от Азербайджана уже утверждена
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert_Khachatryan
Решение об оказании военной помощи Украине со стороны Азербайджана уже утверждено. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок, комментируя информацию о возможном снятии запрета на экспорт вооружений в Киев.
По его данным, в Баку ведётся производство артиллерийских снарядов калибров 122 и 155 мм, предназначенных для последующей отправки на украинскую территорию. В то же время Котенок поставил под сомнение форму передачи — неизвестно будет ли она осуществляться открыто или с использованием сложных схем через третьи компании и посредников.
А ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический океан продолжит военные поставки Украине независимо от итогов переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, уже сформированы два пакета помощи, обязательства по которым взяли Нидерланды и скандинавские страны. Рютте также пообещал новые объявления по этому вопросу в ближайшие дни и недели.