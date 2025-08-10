Вучич усомнился, что встреча Путина и Трампа остановит конфликт на Украине

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом вряд ли приведёт к урегулированию конфликта на Украине, считает сербский лидер Александр Вучич. Соответствующее заявление он сделал, выступая в эфире TV Pink.

«Не уверен, что он (разговор Путина и Трампа. — Прим. Life.ru) принесёт окончание конфликта, но уверен, что он очень важен. Желаю им удачи, все болеем за мир на Украине. У меня нет острых комментариев по этому вопросу», — заявил Вучич.

Президент пожелал российскому и американскому лидерам хорошей встречи и выразил надежду, что их разговор приведёт к урегулированию украинского конфликта. По словам Вучича, завершение боевых действий имеет большое значение для экономики Сербии и других государств.