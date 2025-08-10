Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 августа, 19:38

Вучич усомнился, что встреча Путина и Трампа остановит конфликт на Украине

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом вряд ли приведёт к урегулированию конфликта на Украине, считает сербский лидер Александр Вучич. Соответствующее заявление он сделал, выступая в эфире TV Pink.

«Не уверен, что он (разговор Путина и Трампа. — Прим. Life.ru) принесёт окончание конфликта, но уверен, что он очень важен. Желаю им удачи, все болеем за мир на Украине. У меня нет острых комментариев по этому вопросу», — заявил Вучич.

Президент пожелал российскому и американскому лидерам хорошей встречи и выразил надежду, что их разговор приведёт к урегулированию украинского конфликта. По словам Вучича, завершение боевых действий имеет большое значение для экономики Сербии и других государств.

Генсек НАТО гарантировал поставки оружия Киеву независимо от итогов саммита РФ и США
Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 15 августа, в качестве места проведения мероприятия выбран штат Аляска. Темой обсуждения станет урегулирование конфликта. Согласно неподтверждённым данным, речь может идти о выводе Вооружённых сил Украины со всей территории Донбасса, против чего активно выступает украинская сторона. В преддверии разговора двух лидеров киевский режим и Евросоюз запустили кампанию, направленную на срыв встречи Путина и Трампа.

