Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 17:34

Генсек НАТО гарантировал поставки оружия Киеву независимо от итогов саммита РФ и США

Рютте: Поставки оружия Украине продолжатся и после встречи Трампа и Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /K-FK

НАТО продолжит военные поставки Украине независимо от итогов переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Данное заявление сделал генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью ABC News.

«Абсолютно верно, они продолжатся», — отметил Рютте.

Он уточнил, что альянс уже сформировал первые два пакета помощи, обязательства по которым взяли Нидерланды и скандинавские страны. Как сообщает ABC News, Рютте также пообещал новые объявления по этому вопросу в ближайшие дни и недели.

В НАТО призвали решать вопрос членства Украины без учёта мнения России
В НАТО призвали решать вопрос членства Украины без учёта мнения России

Напомним, что Трамп официально подтвердил, что его встреча с Владимиром Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон стремится к урегулированию конфликта на Украине, учитывая нынешнюю линию соприкосновения, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar