Генсек НАТО гарантировал поставки оружия Киеву независимо от итогов саммита РФ и США
Рютте: Поставки оружия Украине продолжатся и после встречи Трампа и Путина
НАТО продолжит военные поставки Украине независимо от итогов переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Данное заявление сделал генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью ABC News.
«Абсолютно верно, они продолжатся», — отметил Рютте.
Он уточнил, что альянс уже сформировал первые два пакета помощи, обязательства по которым взяли Нидерланды и скандинавские страны. Как сообщает ABC News, Рютте также пообещал новые объявления по этому вопросу в ближайшие дни и недели.
Напомним, что Трамп официально подтвердил, что его встреча с Владимиром Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон стремится к урегулированию конфликта на Украине, учитывая нынешнюю линию соприкосновения, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон.