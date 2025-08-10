Встреча Путина и Трампа
10 августа, 15:07

В США заявили о стремлении к урегулированию на Украине с учётом линии фронта

Вэнс: Урегулирование на Украине будет основываться на текущей линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон стремится к урегулированию конфликта на Украине, учитывая нынешнюю линию соприкосновения, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские и украинцы могли бы жить относительно мирно», — сказал он.

По словам Вэнса, Вашингтон намерен опираться на текущие реалии конфликта при поиске мирного решения. Он подчеркнул, что цель — найти компромисс, который устроит как Россию, так и Украину. Вице-президент отметил важность прагматичного подхода, способного положить конец военным действиям и обеспечить стабильность в регионе.

9 августа в Лондоне состоялась важная встреча с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы британского МИДа Дэвида Ламми и европейских советников по национальной безопасности. Главной темой обсуждения стал конфликт на Украине. Мероприятие организовано после телефонного разговора премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского, в ходе которого они выразили поддержку инициативам по прекращению боевых действий.

