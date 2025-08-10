В США заявили о стремлении к урегулированию на Украине с учётом линии фронта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон стремится к урегулированию конфликта на Украине, учитывая нынешнюю линию соприкосновения, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские и украинцы могли бы жить относительно мирно», — сказал он.

По словам Вэнса, Вашингтон намерен опираться на текущие реалии конфликта при поиске мирного решения. Он подчеркнул, что цель — найти компромисс, который устроит как Россию, так и Украину. Вице-президент отметил важность прагматичного подхода, способного положить конец военным действиям и обеспечить стабильность в регионе.