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6 августа, 14:53

«Многое может измениться»: Эксперт усомнился в президентских амбициях Вэнса

Американист Блохин: Вэнс вряд ли станет преемником Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Шансы вице-президента США Джеймса Вэнса занять пост главы Белого дома в 2028 году малы, несмотря на поддержку нынешнего президента Дональда Трампа. Об этом «Ридусу» рассказал политолог-американист Константин Блохин.

По мнению специалиста, хотя Вэнс может продолжить внешнеполитический курс Трампа, его избрание президентом вовсе не гарантировано. Блохин обратил внимание на сложный характер действующего главы государства и возможное ухудшение отношений между ним и вице-президентом в ближайшие три с половиной года. Эксперт также подчеркнул неопределённость во взаимодействиях Вэнса с Республиканской партией.

«За оставшиеся три с половиной года отношения между Вэнсом и Трампом могут испортиться. Трамп непростой человек, с ним трудно сработаться. Остаётся вопрос, как будут складываться у Вэнса отношения с Республиканской партией. За это время ещё многое может измениться», — отметил Блохин.

Американист провёл параллель с предвыборной гонкой 2024 года, когда первоначальным фаворитом считали губернатора Флориды Рона Десантиса, но в итоге республиканцы вновь сделали ставку на Трампа.

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Недавно госсекретарь США также положительно оценил возможную кандидатуру Джей Ди Вэнса на президентских выборах в 2028 году. В ходе недавнего выступления перед сторонниками Дональда Трампа вице-президент США допустил провокационный жест, показав средний палец в адрес своих оппонентов.

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Александра Мышляева
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