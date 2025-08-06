«Многое может измениться»: Эксперт усомнился в президентских амбициях Вэнса

Шансы вице-президента США Джеймса Вэнса занять пост главы Белого дома в 2028 году малы, несмотря на поддержку нынешнего президента Дональда Трампа. Об этом «Ридусу» рассказал политолог-американист Константин Блохин.

По мнению специалиста, хотя Вэнс может продолжить внешнеполитический курс Трампа, его избрание президентом вовсе не гарантировано. Блохин обратил внимание на сложный характер действующего главы государства и возможное ухудшение отношений между ним и вице-президентом в ближайшие три с половиной года. Эксперт также подчеркнул неопределённость во взаимодействиях Вэнса с Республиканской партией.

«За оставшиеся три с половиной года отношения между Вэнсом и Трампом могут испортиться. Трамп непростой человек, с ним трудно сработаться. Остаётся вопрос, как будут складываться у Вэнса отношения с Республиканской партией. За это время ещё многое может измениться», — отметил Блохин.