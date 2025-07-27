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27 июля, 05:26

Госсек США назвал «отличного» кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году

Рубио счёл Вэнса отличным кандидатом в президенты США на выборах в 2028 году

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Вице-президент США Джей Ди Вэнс мог бы стать прекрасным кандидатом от Республиканской партии на выборах американского лидера в 2028 году. Об этом в эфире Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью невестке нынешнего главы государства Ларе Трамп.

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал госсек, отвечая на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.

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Напомним, что в мае текущего года президент США Дональд Трамп не исключил возможности выдвижения вице-президента Джей-Ди Вэнса на пост следующего главы государства. Это может произойти после того, как нынешний глава Белого дома завершит свою президентскую карьеру. Трамп также назвал Вэнса «блестящим человеком».

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Наталья Афонина
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