Госсек США назвал «отличного» кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году

Вице-президент США Джей Ди Вэнс мог бы стать прекрасным кандидатом от Республиканской партии на выборах американского лидера в 2028 году. Об этом в эфире Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью невестке нынешнего главы государства Ларе Трамп.

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал госсек, отвечая на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.