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Регион
25 июня, 13:31

Джей Ди Вэнс показал толпе средний палец, говоря о противниках Трампа

Вице-президент США Вэнс продемонстрировал средний палец оппонентам Трампа в Огайо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая перед сторонниками американского лидера Дональда Трампа в Огайо, опустился до непристойного жеста, показав средний палец своим критикам в Вашингтоне. Его речь была наполнена критикой либералов.

Вэнс продемонстрировал средний палец оппонентам Трампа в Огайо. Видео Х / Timofiy Mylovanov

«Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так — как символ Вашингтона», — сказал Вэнс, подчеркнув, что быть политическим кандидатом «не всегда просто».

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Ранее Трамп выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся вражды между Ираном и Израилем, особенно после срыва перемирия. Эмоции захлестнули его так, что в ход пошла нецензурная брань. Трамп указал на то, что обе стороны потеряли ориентир в этом затяжном противостоянии, забыв о его первоначальном смысле.

Милена Скрипальщикова
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