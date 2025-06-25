Джей Ди Вэнс показал толпе средний палец, говоря о противниках Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая перед сторонниками американского лидера Дональда Трампа в Огайо, опустился до непристойного жеста, показав средний палец своим критикам в Вашингтоне. Его речь была наполнена критикой либералов.

Вэнс продемонстрировал средний палец оппонентам Трампа в Огайо. Видео Х / Timofiy Mylovanov

«Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так — как символ Вашингтона», — сказал Вэнс, подчеркнув, что быть политическим кандидатом «не всегда просто».