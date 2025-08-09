Вэнс сегодня проведёт в Лондоне судьбоносную для Украины встречу

В субботу, 9 августа, в Лондоне пройдёт важная встреча, в которой примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава британского МИДа Дэвид Ламми и советники по вопросам национальной безопасности из Европы. Главной темой дискуссии станет конфликт на Украине. Об этом сообщает агентство AFP.

Это событие последовало за телефонным разговором между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским. В ходе беседы оба лидера выразили поддержку инициативам, направленным на прекращение боевых действий.