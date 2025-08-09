Вэнс сегодня проведёт в Лондоне судьбоносную для Украины встречу
AFP: Вэнс втретится с главой британского МИД в Лондоне, чтобы обсудить Украину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
В субботу, 9 августа, в Лондоне пройдёт важная встреча, в которой примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава британского МИДа Дэвид Ламми и советники по вопросам национальной безопасности из Европы. Главной темой дискуссии станет конфликт на Украине. Об этом сообщает агентство AFP.
Это событие последовало за телефонным разговором между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским. В ходе беседы оба лидера выразили поддержку инициативам, направленным на прекращение боевых действий.
Особое внимание было уделено позиции президента США Дональда Трампа, который проявил стремление к мирному разрешению кризиса. Стармер и Зеленский согласились с необходимостью усиления международного давления на российского лидера Владимира Путина, чтобы добиться остановки боевых действий.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к миру с Россией. При этом в США считают, что теперь украинский политик будет более гибким в вопросе территорий, хотя уступать их он по-прежнему не намерен. СМИ считают, что главу Белого дома разозлит такой настрой главы киевского режима.