В НАТО призвали решать вопрос членства Украины без учёта мнения России
Постпред США Уитакер заявил, что вступление Украины в НАТО не зависит от России
Решение о вступлении в НАТО принимается не по воле одной страны, а коллегиально, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер. В интервью телеканалу CNN дипломат выступил с неожиданным заявлением относительно потенциального членства Украины в альянсе.
«Что касается того, рассматривается ли вопрос о членстве в НАТО или нет, то решение в конечном итоге принимает не Россия. Решающими являются 32 члена НАТО», — заявил Уитакер.
Американский постпред детально разъяснил механизм вхождения новых членов в блок. Для успешного присоединения требуется единогласное одобрение всех участников организации. Процесс этот многоступенчатый и далёк от моментального результата.
Ранее Life.ru сообщал, что европейские страны обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой учесть их мнение по поводу членства Украины в НАТО. Они изъявили это желание перед встречей американского лидера с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.