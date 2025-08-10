В НАТО призвали решать вопрос членства Украины без учёта мнения России

Решение о вступлении в НАТО принимается не по воле одной страны, а коллегиально, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер. В интервью телеканалу CNN дипломат выступил с неожиданным заявлением относительно потенциального членства Украины в альянсе.

«Что касается того, рассматривается ли вопрос о членстве в НАТО или нет, то решение в конечном итоге принимает не Россия. Решающими являются 32 члена НАТО», — заявил Уитакер.