Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 августа, 15:39

В НАТО призвали решать вопрос членства Украины без учёта мнения России

Постпред США Уитакер заявил, что вступление Украины в НАТО не зависит от России

Решение о вступлении в НАТО принимается не по воле одной страны, а коллегиально, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер. В интервью телеканалу CNN дипломат выступил с неожиданным заявлением относительно потенциального членства Украины в альянсе.

«Что касается того, рассматривается ли вопрос о членстве в НАТО или нет, то решение в конечном итоге принимает не Россия. Решающими являются 32 члена НАТО», — заявил Уитакер.

Американский постпред детально разъяснил механизм вхождения новых членов в блок. Для успешного присоединения требуется единогласное одобрение всех участников организации. Процесс этот многоступенчатый и далёк от моментального результата.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские страны обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой учесть их мнение по поводу членства Украины в НАТО. Они изъявили это желание перед встречей американского лидера с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Полина Никифорова
