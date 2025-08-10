Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 03:18

NYT: ЕС требует от Трампа право на членство Украины в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BSG_1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BSG_1974

Европейские страны обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой учесть их мнение по поводу Украины перед встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Это касается гарантий безопасности для Киева и права Украины на вступление в НАТО, сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на дипломатические источники.

«Европейцы, как и всегда, поддержали позицию Украины <..> и они, как всегда, настаивали, что НАТО не будет препятствовать вступлению Украины в альянс, даже если сейчас это нецелесообразно»,приводит газета комментарий источника.

Издание сообщает, что европейские страны высказали свои требования во время встречи с украинским руководством и представителями США в Великобритании. Дипломаты заявили, что недопустимо согласовывать что-либо без участия Киева и стран ЕС.

Блюдо в меню серьёзных игроков: Британцы разнесли Зеленского за претензии к переговорам
Блюдо в меню серьёзных игроков: Британцы разнесли Зеленского за претензии к переговорам

Как сообщал Life.ru, США остались довольны итогом встречи с Киевом и представителями стран ЕС в Великобритании. В переговорах участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс и советники по безопасности из других стран, включая Францию, Германию, Италию, Финляндию и Польшу.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • ЕС
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar