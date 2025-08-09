США устроили итоги встречи Вэнса с Киевом и странами ЕС по миру на Украине

В Великобритании представители США, стран ЕС и Киева обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. В результате встречи стороны достигли значительного прогресса. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источник.

«Сегодняшние многочасовые переговоры привели к значительному прогрессу в достижении цели президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны на Украине. Это произошло накануне встречи президента Трампа и президента [Владимира] Путина на Аляске», — сообщил источник журналистам.

Со стороны США в переговорах участвовал вице-президент Джей Ди Вэнс. Украину представляли глава офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Великобританию на встрече представлял министр иностранных дел Дэвид Лэмми. Также присутствовали советники по национальной безопасности из других стран, включая Францию, Германию, Италию, Финляндию и Польшу.