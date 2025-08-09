Посол РФ объяснил, почему для встречи Путина и Трампа не выбрали Италию
Русофобия правящего класса в Италии стала препятствием для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме. Об этом сообщил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в своём Telegram-канале.
Парамонов отметил, что условия для встречи существовали. Он указал на хорошую инфраструктуру, дружеское отношение итальянцев к России и опыт организации крупных многосторонних и двусторонних мероприятий.
«Что стало преградой на пути неизбежного исторического дипломатического успеха Рима, который легко мог бы вывести Италию в первую гильдию международной политики? Увы, всё та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия, которая, начиная с правительства Марио Драги», — написал Парамонов.
Он также подчеркнул, что текущая политика укрепила позицию Италии в конфронтации с Москвой. Это привело к бессмысленной «поддержке Украины на 360 градусов» и полному отказу от диалога.
Накануне появилась информация, что Трамп обсуждал с премьер-министром Италии Джорджей Мелони возможность встречи с Путиным в Риме. Потенциальным местом переговоров мог стать Ватикан. Но Россия отказалась от предложения. В итоге саммит пройдёт на Аляске.