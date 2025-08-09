Политолог объяснил символизм встречи Путина и Трампа на Аляске
Эксперт Солонников: Аляску для встречи Путина и Трампа выбрали ради безопасности
Выбор Аляски для встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональд Трампа 15 августа выглядит неожиданным, но продиктован соображениями безопасности. Об этом заявил директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в интервью ИА «Регнум».
«На Аляске вообще мало проводится мероприятий, поэтому сам факт того, что там будет крупный международный саммит, чуть ли не определяющий будущее международных отношений на долгие годы, крайне неожиданный. А это будет именно так, независимо от того, чем встреча закончится. Будет разрядка и постепенное снижение напряжённости или новый этап эскалации. В любом случае это решение <...> для Глобального Юга, Китая, ЕС, США, Украины», — отметил эксперт.
Собеседник агентства пояснил, что традиционно подобные встречи проходили в Европе или на Ближнем Востоке, однако Аляска предлагает оптимальную логистику для российско-американского диалога. По его словам, это ближайшая точка соприкосновения двух стран с минимальными политическими рисками. Солонников также напомнил историческую связь региона с Россией, подчеркнув символичность проведения переговоров именно на этой территории.
Напомним, глава США анонсировал саммит с российским коллегой, он состоится 15 августа на Камчатке. В Кремле такой выбор считают логичным решением. В западной прессе предполагают, что на мероприятие могут пригласить и Владимира Зеленского, а также ждут от саммита прорыва в урегулировании. Политолог Малек Дудаков также отметил, что меры безопасности на встрече будут обеспечены по высшему разряду. А WP напоминает, что на Аляску не распространяется юрисдикция МУС.