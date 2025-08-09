Американист объяснил, почему Трамп пригласил Путина именно на Аляску

Выбор Аляски в качестве места встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, является показательным, поскольку этот регион привлекает внимание инвесторов. Кроме того, обеспечить безопасность саммита там будет проще, чем, например, в Нью-Йорке, уверен американист Малек Дудаков.

По его словам, в выборе локации есть определённый символизм, ведь Аляска — это выход в Тихий океан. Администрация Трампа придаёт приоритетное значение работе в Индо-Тихоокеанском регионе. А ещё Аляска служит воротами в Арктику, которая остаётся одним из ключевых направлений для Белого дома, в отличие от европейского. Политолог не исключил, что американский лидер может даже объявить о сокращении военного присутствия в Европе.