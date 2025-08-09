Американист объяснил, почему Трамп пригласил Путина именно на Аляску
Политолог Дудаков: Безопасность встречи Путина и Трампа будет на высоком уровне
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Выбор Аляски в качестве места встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, является показательным, поскольку этот регион привлекает внимание инвесторов. Кроме того, обеспечить безопасность саммита там будет проще, чем, например, в Нью-Йорке, уверен американист Малек Дудаков.
По его словам, в выборе локации есть определённый символизм, ведь Аляска — это выход в Тихий океан. Администрация Трампа придаёт приоритетное значение работе в Индо-Тихоокеанском регионе. А ещё Аляска служит воротами в Арктику, которая остаётся одним из ключевых направлений для Белого дома, в отличие от европейского. Политолог не исключил, что американский лидер может даже объявить о сокращении военного присутствия в Европе.
«Показательно, что саммит проходит очень далеко от Европы, никого из европейцев либо украинцев не пригласили. Соответственно, мы видим очевидное желание администрации Трампа договариваться с нами напрямую», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Напомним, ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске. В Кремле назвали логичным решением проведение встречи политиков именно там. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что главы государств обсудят долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. По данным CBS, Зеленский тоже может приехать на Аляску. Тем временем в США предрекли прорыв на исторической встрече лидеров двух держав.