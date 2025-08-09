Ряд стран попытается сорвать встречу Путина и Трампа, предупредил спецпред Кремля
Дмитриев: Отдельные страны попытаются сорвать встречу лидеров Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Некоторые страны попытаются помешать проведению саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своём Telegram-канале.
«Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», — написал Дмитриев.
Напомним, Путин и Трамп 15 августа встретятся в штате Аляска. В Кремле заявили, что выбор места для встречи лидеров был вполне обоснованным. Американские эксперты ожидают значительных результатов от предстоящих переговоров. Также в Штатах допустили резкую реакцию Трампа, если Зеленский откажется от территориального обмена с Россией.