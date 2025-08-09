Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 11:10

Ряд стран попытается сорвать встречу Путина и Трампа, предупредил спецпред Кремля

Дмитриев: Отдельные страны попытаются сорвать встречу лидеров Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Некоторые страны попытаются помешать проведению саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своём Telegram-канале.

«Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», — написал Дмитриев.

«Русская Америка»: Слуцкий оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа
«Русская Америка»: Слуцкий оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

Напомним, Путин и Трамп 15 августа встретятся в штате Аляска. В Кремле заявили, что выбор места для встречи лидеров был вполне обоснованным. Американские эксперты ожидают значительных результатов от предстоящих переговоров. Также в Штатах допустили резкую реакцию Трампа, если Зеленский откажется от территориального обмена с Россией.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Кирилл Дмитриев
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar