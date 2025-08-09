Ряд стран попытается сорвать встречу Путина и Трампа, предупредил спецпред Кремля

Некоторые страны попытаются помешать проведению саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своём Telegram-канале.