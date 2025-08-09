Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 августа, 09:26

«Русская Америка»: Слуцкий оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

Слуцкий назвал важным проведение встречи Путина и Трампа именно на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Переговоры России и США состоятся на американской территории, что свидетельствует о готовности сторон к конструктивному диалогу в интересах глобальной стабильности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Встреча обещает быть исторической. Важно, что переговоры пройдут на территории США, а не третьей страны. На Аляске, когда-то части «Русской Америки», теперь приграничного региона, где российскую и американскую сторону разделяют несколько миль вод Берингова пролива. В этом знак готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности в мире», — написал парламентарий в своём телеграм-канале. По его мнению, выбор места проведения саммита глубоко символичен.

Слуцкий добавил, что ключевой темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Москва и Вашингтон ищут пути к долгосрочному миру, несмотря на сопротивление некоторых европейских политиков и киевского режима.

Кроме того, глава думского комитета отметил, что Аляска и Арктика представляют зону пересечения экономических интересов двух стран, где возможны совместные проекты. Он выразил уверенность, что значительная часть повестки будет посвящена восстановлению полноценного диалога между Россией и США.

В случае успешного исхода переговоров 15 августа, следующий саммит может пройти уже в России. Ранее советник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Вашингтону направлено соответствующее приглашение.

В США предрекли прорыв на исторической встрече Путина и Трампа на Аляске
Напомним, Путин и Трамп 15 августа встретятся в штате Аляска. Президент США пообещал раскрыть дополнительные детали о предстоящем событии в ближайшее время. В Кремле назвали решение провести саммит двух лидеров на Аляске логичным шагом.

Александра Мышляева
