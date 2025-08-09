Переговоры России и США состоятся на американской территории, что свидетельствует о готовности сторон к конструктивному диалогу в интересах глобальной стабильности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Встреча обещает быть исторической. Важно, что переговоры пройдут на территории США, а не третьей страны. На Аляске, когда-то части «Русской Америки», теперь приграничного региона, где российскую и американскую сторону разделяют несколько миль вод Берингова пролива. В этом знак готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности в мире», — написал парламентарий в своём телеграм-канале. По его мнению, выбор места проведения саммита глубоко символичен.

Слуцкий добавил, что ключевой темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Москва и Вашингтон ищут пути к долгосрочному миру, несмотря на сопротивление некоторых европейских политиков и киевского режима.

Кроме того, глава думского комитета отметил, что Аляска и Арктика представляют зону пересечения экономических интересов двух стран, где возможны совместные проекты. Он выразил уверенность, что значительная часть повестки будет посвящена восстановлению полноценного диалога между Россией и США.