Владимир Зеленский настаивает на участии Украины в переговорах по урегулированию конфликта, но британские читатели воспримают это с насмешкой. Реакцию пользователей приводит издание Daily Mail.

Глава киевского режима заявил, что решения без Украины не принесут мира в регион. Его слова вызвали волну критики в комментариях.

Один из читателей сравнил Зеленского с ничтожным насекомым, подчеркнув, что тот до сих пор не осознаёт своего реального положения. Другой пользователь задался вопросом, почему Великобритания, если не является стороной конфликта, продолжает поставлять оружие Киеву вместо дипломатических миссий.

Третий комментатор предположил, что экс-комик уже чувствует приближение краха своей политики. А четвёртый иронично процитировал анонимного мудреца: если серьёзные игроки не зовут тебя за стол переговоров, возможно, ты сам — блюдо в их меню.