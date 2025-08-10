Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 августа, 01:54

Блюдо в меню серьёзных игроков: Британцы разнесли Зеленского за претензии к переговорам

Читатели Daily Mail высмеяли претензии Зеленского к переговорам РФ и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский настаивает на участии Украины в переговорах по урегулированию конфликта, но британские читатели воспримают это с насмешкой. Реакцию пользователей приводит издание Daily Mail.

Глава киевского режима заявил, что решения без Украины не принесут мира в регион. Его слова вызвали волну критики в комментариях.

Один из читателей сравнил Зеленского с ничтожным насекомым, подчеркнув, что тот до сих пор не осознаёт своего реального положения. Другой пользователь задался вопросом, почему Великобритания, если не является стороной конфликта, продолжает поставлять оружие Киеву вместо дипломатических миссий.

Третий комментатор предположил, что экс-комик уже чувствует приближение краха своей политики. А четвёртый иронично процитировал анонимного мудреца: если серьёзные игроки не зовут тебя за стол переговоров, возможно, ты сам — блюдо в их меню.

«Саботирует процесс»: В Венгрии осудили реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа
Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территориальной целостности Украины однозначно решён в конституции страны, и никаких отступлений от этой позиции не будет. Такое заявление он озвучил, обсуждая потенциальную встречу Трампа и Путина на Аляске. При этом, судя по всему, политика не смущает тот факт, что он сам уже преступил законы государства, продолжая удерживать власть в Киеве.

Александра Мышляева
