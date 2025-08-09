Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

9 августа, 11:16

«Саботирует процесс»: В Венгрии осудили реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM /Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский систематически срывает попытки мирного урегулирования украинского конфликта. К такому выводу пришёл аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Каждый раз, когда мир становится на шаг ближе, Зеленский начинает саботировать этот процесс», — написал эксперт в соцсетях.

Поводом для такого заявления стало субботнее заявление украинского лидера о неготовности Киева идти на территориальные уступки России. Как отметил Кошкович, подобные шаги лишь усложняют переговорный процесс.

В США предупредили о ярости Трампа в случае отказа Зеленского от обмена землями с Россией
Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территориальной целостности Украины однозначно решён в Конституции, и никаких отступлений от этой позиции не будет. Такое заявление он сделал, комментируя возможную встречу Трампа и Путина на Аляске. При этом политика, похоже, не беспокоит то, что он сам уже нарушил законодательство страны, оставаясь у власти в Киеве.

Александра Мышляева
