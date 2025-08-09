«Саботирует процесс»: В Венгрии осудили реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа
Аналитик Кошкович осудил заявление Зеленского об отказе идти на уступки
Владимир Зеленский систематически срывает попытки мирного урегулирования украинского конфликта. К такому выводу пришёл аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Каждый раз, когда мир становится на шаг ближе, Зеленский начинает саботировать этот процесс», — написал эксперт в соцсетях.
Поводом для такого заявления стало субботнее заявление украинского лидера о неготовности Киева идти на территориальные уступки России. Как отметил Кошкович, подобные шаги лишь усложняют переговорный процесс.
Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территориальной целостности Украины однозначно решён в Конституции, и никаких отступлений от этой позиции не будет. Такое заявление он сделал, комментируя возможную встречу Трампа и Путина на Аляске. При этом политика, похоже, не беспокоит то, что он сам уже нарушил законодательство страны, оставаясь у власти в Киеве.