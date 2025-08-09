Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территориальной целостности Украины однозначно решён в Конституции, и никаких отступлений от этой позиции не будет. Такое заявление он сделал, комментируя возможную встречу Трампа и Путина на Аляске. При этом политика, похоже, не беспокоит то, что он сам уже нарушил законодательство страны, оставаясь у власти в Киеве.