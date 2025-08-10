В НАТО засомневались в отсутствии Зеленского на саммите РФ и США
Постпред Штатов при НАТО Уитакер: Участие Зеленского во встрече США и РФ возможно
Участие главаря киевского режима Владимира Зеленского во встрече президентов России и США на Аляске возможно, но решение ещё не принято. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
«Я опредёленно считаю, что это возможно», — сказал он.
Уитакер подчеркнул, что пока Белый дом не принял окончательное решение по поводу участия украинского политика во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что формат переговоров и список участников обсуждаются, но возможность приглашения Зеленского остаётся открытой.
Ранее сообщалось, что во время встречи президентов России и США на Аляске Владимир Зеленский прибудет на полуостров, но не будет участвовать в основных переговорах. Представитель Белого дома отметил, что возможное мероприятие с украинским лидером планируется скорее после переговоров Путина и Трампа.