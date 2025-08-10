Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 13:48

В НАТО засомневались в отсутствии Зеленского на саммите РФ и США

Постпред Штатов при НАТО Уитакер: Участие Зеленского во встрече США и РФ возможно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Участие главаря киевского режима Владимира Зеленского во встрече президентов России и США на Аляске возможно, но решение ещё не принято. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

«Я опредёленно считаю, что это возможно», — сказал он.

Уитакер подчеркнул, что пока Белый дом не принял окончательное решение по поводу участия украинского политика во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что формат переговоров и список участников обсуждаются, но возможность приглашения Зеленского остаётся открытой.

«Не дорос до госполитика»: В Госдуме посоветовали Зеленскому «помалкивать в тряпочку»
«Не дорос до госполитика»: В Госдуме посоветовали Зеленскому «помалкивать в тряпочку»

Ранее сообщалось, что во время встречи президентов России и США на Аляске Владимир Зеленский прибудет на полуостров, но не будет участвовать в основных переговорах. Представитель Белого дома отметил, что возможное мероприятие с украинским лидером планируется скорее после переговоров Путина и Трампа.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar