Участие главаря киевского режима Владимира Зеленского во встрече президентов России и США на Аляске возможно, но решение ещё не принято. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

«Я опредёленно считаю, что это возможно», — сказал он.

Уитакер подчеркнул, что пока Белый дом не принял окончательное решение по поводу участия украинского политика во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что формат переговоров и список участников обсуждаются, но возможность приглашения Зеленского остаётся открытой.