«Не дорос до госполитика»: В Госдуме посоветовали Зеленскому «помалкивать в тряпочку»

Владимир Зеленский не дорос до уровня госполитика и должен «помалкивать в тряпочку». Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА «Новости».

«Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве», — сказал он.