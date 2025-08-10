Встреча Путина и Трампа
10 августа, 13:12

«Не дорос до госполитика»: В Госдуме посоветовали Зеленскому «помалкивать в тряпочку»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский не дорос до уровня госполитика и должен «помалкивать в тряпочку». Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА «Новости».

«Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве», — сказал он.

Шеремет считает, что Зеленский заблуждается, переоценивая свою значимость на международной арене. Он указал на то, что Украина не является единственной проблемой, стоящей перед мировым сообществом, и призвал экс-комика к скромности. Депутат подчеркнул, что для поддержания мира необходим уважительный диалог между политиками и создание новой системы сдержек и противовесов.

Ранее Зеленский в соцсетях подчеркнул, что украинский народ заслуживает справедливого мира, который уважает интересы страны. Он отметил, что завершить конфликт должна Россия и выразил недовольство отсутствием прогресса в переговорах с Москвой. По его словам, любые соглашения, принятые без участия Украины или в ущерб её интересам, обречены на провал. Он также подчеркнул, что недавняя дипломатическая активность не привела к изменению позиции России.

