В Москве предостерегли Баку о последствиях поставок оружия Киеву

Снятие Азербайджаном эмбарго на поставки вооружений Украине усугубит ситуацию. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

«В МИД России обратили внимание на данные сообщения, и могу сказать, что азербайджанским партнёрам хорошо известна наша позиция относительно поставок неонацистскому режиму в Киеве вооружений или гуманитарной помощи двойного назначения», — подчеркнул он на брифинге.

По словам дипломата, в Москве не считают, что такие действия способствуют мирному урегулированию — напротив, они усугубят ситуацию на земле. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, Москва последовательно выступает против любого вооружения киевского режима, так как это лишь продлевает конфликт.