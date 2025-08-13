В Москве предостерегли Баку о последствиях поставок оружия Киеву
МИД РФ: Снятие Азербайджаном эмбарго на поставки оружия Киеву усугубит ситуацию
Снятие Азербайджаном эмбарго на поставки вооружений Украине усугубит ситуацию. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.
«В МИД России обратили внимание на данные сообщения, и могу сказать, что азербайджанским партнёрам хорошо известна наша позиция относительно поставок неонацистскому режиму в Киеве вооружений или гуманитарной помощи двойного назначения», — подчеркнул он на брифинге.
По словам дипломата, в Москве не считают, что такие действия способствуют мирному урегулированию — напротив, они усугубят ситуацию на земле. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, Москва последовательно выступает против любого вооружения киевского режима, так как это лишь продлевает конфликт.
Ранее военкор сообщил, что Азербайджан одобрил военную помощь Украине. По его словам, ведётся производство артиллерийских снарядов калибров 122 и 155 мм, предназначенных для последующей отправки Киеву.