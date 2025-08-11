Встреча Путина и Трампа
Алиев выделил миллионы долларов на гуманитарную помощь Украине

Обложка © Wikipedia

Баку окажет Украине финансовую поддержку в размере двух миллионов долларов для закупки электрооборудования. Соответствующий указ о выделении гуманитарной помощи подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, информирует агентство Report.

Средства будут выделены из президентского резервного фонда и переданы Министерству энергетики Незалежной для приобретения и отправки необходимого оборудования.

«Основываясь на принципах гуманизма, Азербайджанская Республика оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе», — указано в документе.

В России требуют ввести визовый режим с Азербайджаном после разворота Алиева к Украине
Ранее президент Азербайджана публично заявил о своей поддержке Киева, назвав действия России в рамках спецоперации «оккупацией». За день до этого заявления он с радостью принял в подарок от украинской журналистки шевроны военных ВСУ. Алиев призвал украинцев не сдаваться и продолжать воевать.

