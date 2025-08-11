Алиев выделил миллионы долларов на гуманитарную помощь Украине
Обложка © Wikipedia
Баку окажет Украине финансовую поддержку в размере двух миллионов долларов для закупки электрооборудования. Соответствующий указ о выделении гуманитарной помощи подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, информирует агентство Report.
Средства будут выделены из президентского резервного фонда и переданы Министерству энергетики Незалежной для приобретения и отправки необходимого оборудования.
«Основываясь на принципах гуманизма, Азербайджанская Республика оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе», — указано в документе.
Ранее президент Азербайджана публично заявил о своей поддержке Киева, назвав действия России в рамках спецоперации «оккупацией». За день до этого заявления он с радостью принял в подарок от украинской журналистки шевроны военных ВСУ. Алиев призвал украинцев не сдаваться и продолжать воевать.