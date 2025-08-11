Алиев выделил миллионы долларов на гуманитарную помощь Украине

Баку окажет Украине финансовую поддержку в размере двух миллионов долларов для закупки электрооборудования. Соответствующий указ о выделении гуманитарной помощи подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, информирует агентство Report.

Средства будут выделены из президентского резервного фонда и переданы Министерству энергетики Незалежной для приобретения и отправки необходимого оборудования.

«Основываясь на принципах гуманизма, Азербайджанская Республика оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе», — указано в документе.