Украинская журналистка Елена Курбанова вручила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву шевроны военных ВСУ на III Шушинском глобальном медиафоруме. Тот с благодарностью их принял. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.

Алиев с благодарностью принял шевроны ВСУ от украинской журналистки. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kurbanova_olena

К слову, Алиев, чья страна подала заявку на вступление в БРИКС в 2024 году, призвал украинцев не сдаваться. Он поблагодарил за подарок и попросил продолжать то, что делают украинские военные.

Кстати, сын президента Гейдар Алиев променял жаркий Азербайджан на холодную Россию. Но жизнь в элитном особняке в Подмосковье оказалось не такой сладкой, как бакинские гранаты. Он задолжал немало денег налоговикам. Несмотря на неоднократные обращения в суд, взыскание средств осложнялось технической ошибкой. Позже Алиев-младший погасил долги за роскошный дом в 1600 квадратов.