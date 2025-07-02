Сын Алиева задолжал почти 1 млн руб. за элитный особняк в подмосковной Барвихе

Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев задолжал почти 1 миллион рублей налогов за элитную недвижимость в Подмосковье. Об этом сообщает Mash.

27-летний сын азербайджанского лидера, владеющий особняком площадью 1600 м² в престижном посёлке «Сады Майендорф» (оценочная стоимость — $35 млн / 2,7 млрд руб.), не оплатил имущественный налог на сумму 946 тыс. рублей. Налоговые органы Московской области неоднократно обращались в суд, однако взыскание осложнено технической ошибкой: в базе ФССП неверно указана дата рождения должника (расхождение в один день).