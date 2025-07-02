Сын Алиева задолжал почти 1 млн руб. за элитный особняк в подмосковной Барвихе
Гейдар Алиев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев задолжал почти 1 миллион рублей налогов за элитную недвижимость в Подмосковье. Об этом сообщает Mash.
27-летний сын азербайджанского лидера, владеющий особняком площадью 1600 м² в престижном посёлке «Сады Майендорф» (оценочная стоимость — $35 млн / 2,7 млрд руб.), не оплатил имущественный налог на сумму 946 тыс. рублей. Налоговые органы Московской области неоднократно обращались в суд, однако взыскание осложнено технической ошибкой: в базе ФССП неверно указана дата рождения должника (расхождение в один день).
Примечательно, что объект налогообложения — один из самых дорогих частных домов в Барвихе, где средняя цена подобной недвижимости не так часто превышает $15-20 миллионов. В пресс-службе президента Азербайджана комментариев не предоставили.
Ранее Life.ru сообщал о конфликте между Россией и Азербайджаном. В конце июня российские силовики провели операцию по задержанию азербайджанской этнической группировки, членов которой подозревают в убийстве конкурентов по бизнесу в 2001 году. Несколькими днями позже правоохранители Азербайджана задержали в Баку двух журналистов из России. Послу республики в Москве была вручена нота с требованием немедленно их освободить. Вчера появились сообщения о задержании российских релокантов и туристов в столице республики. На снимках из зала суда видно, что их сильно избили. В российском МИД выразили послу Азербайджана протест из-за намеренного демонтажа отношений.