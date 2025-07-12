Сын президента Азербайджана расплатился с долгами за роскошные хоромы в Подмосковье

Многолетнюю задолженность по налогам за свой элитный особняк в Подмосковье погасил сын президента Азербайджана Гейдар Алиев. С 2021 года Алиев не платил за недвижимость в посёлке «Сады Майендорф». Об этом сообщил Mash.

Речь идёт о роскошном доме площадью 1600 квадратных метров, стоимость которого может достигать $35 млн — это около 2,7 миллиарда рублей по текущему курсу. Сумма долга приблизилась к миллиону рублей. Как уточняется, налоговая не раз пыталась взыскать средства через суд и получала соответствующие исполнительные приказы.