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Регион
12 июля, 08:20

Сын президента Азербайджана расплатился с долгами за роскошные хоромы в Подмосковье

Mash: Гейдар Алиев погасил почти миллионный долг за особняк в Подмосковье

Обложка © Wikipedia / Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Обложка © Wikipedia / Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Многолетнюю задолженность по налогам за свой элитный особняк в Подмосковье погасил сын президента Азербайджана Гейдар Алиев. С 2021 года Алиев не платил за недвижимость в посёлке «Сады Майендорф». Об этом сообщил Mash.

Речь идёт о роскошном доме площадью 1600 квадратных метров, стоимость которого может достигать $35 млн — это около 2,7 миллиарда рублей по текущему курсу. Сумма долга приблизилась к миллиону рублей. Как уточняется, налоговая не раз пыталась взыскать средства через суд и получала соответствующие исполнительные приказы.

Life.ru публикует фото элитного особняка сына Алиева в Подмосковье, который он так и не смог продать
Life.ru публикует фото элитного особняка сына Алиева в Подмосковье, который он так и не смог продать

Ранее сообщалось, что Гейдар Алиев задолжал почти миллион рублей налогов за элитный особняк. Несмотря на неоднократные обращения налоговиков в суд, взыскание средств осложнялось технической ошибкой: в базе ФССП была указана неправильная дата рождения Алиева — с расхождением в один день.

Милена Скрипальщикова
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